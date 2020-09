Tuttosport: nessun infortunato della Juve recupererà col Napoli

Alex Sandro e Bernardeschi non hanno risolto i problemi muscolari, il rientro di De Ligt invece è atteso per inizio novembre

La Juventus non potrà contare su nessun rientro dall’infermeria in vista della sfida di domenica prossima contro il Napoli. A scriverlo è Tuttosport, che sostiene come Alex Sandro e Bernardeschi, entrambi alle prese con degli infortuni muscolari (rispettivamente ai flessori della coscia destra e al retto femorale della coscia sinistra).

Tempi di recupero più lunghi per Matthijs De Ligt, che si è operato il 12 agosto alla spalla e rientrerà soltanto all’inizio del mese di novembre.