Tuttosport: debutto al buio contro il Parma. Gattuso non rischia e tiene fuori Osimhen

L’amichevole contro lo Sporting sarebbe stata l’ultimo importante test in vista della prima di campionato, saltata quella, il tecnico si affiderà al rodato 4-3-3 con Politano, Mertens e Insigne in attacco

Il contagio scoperto tra i calciatori dello Sporting Lisbona ha fatto saltare amichevole prevista per domenica scorsa e adesso Gattuso si trova senza aver fatto neanche una prova di formazione in vista del debutto in campionato scrive Tuttosport.

Ieri gli azzurri hanno goduto di una giornata di riposo, dopo le sei ore di viaggio in aereo per Lisbona e il rientro alle 4 del mattino.

“Doveva essere un crash-test, una partita vera dopo le amichevoli contro dilettanti, squadre di serie C e B. Invece il Covid 19 ha reso vano il lungo viaggio e ora verrà preparata la gara di domenica contro il Parma, quasi ‘al buio’. Al massimo sarà organizzata la classica amichevole in famiglia del giovedì, per sciogliere gli ultimi dubbi solo sulla formazione da schierare al Tardini. Solo, perché lo schieramento resterà il 4-3-3 sul quale Gattuso ha costruito le certezze che hanno portato il Napoli ad essere terzo nella classifica del girone di ritorno dello scorso campionato”.

L’unico dubbio riguarda la presenza o meno di Osimhen.

“Non è da escludere che Ringho andrà sul sicuro, ripartendo dalla squadra tipo del campionato scorso, con Politano, Mertens e Insigne nel trio d’attacco”.