The Athletic: Emerson Palmieri nel mirino del Napoli

Secondo la testata inglese, gli azzurri insieme a Inter e Juventus seguono il giocatore che però potrebbe essere ceduto al West Ham

Il Napoli prosegue nella ricerca di un esterno sinistro, con cui colmare il vuoto che dovrebbe lasciare Ghoulam. Stando a quanto riporta The Athletic in Inghilterra, gli azzurri (insieme a Inter e Juventus) sarebbero tra le squadre che seguono da tempo Emerso Palmieri, che però potrebbe rientrare nella trattativa dei Blues per arrivare a Declan Rice del West Ham.