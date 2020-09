Sporting Lisbona-Napoli, i convocati: out Mario Rui e Lobotka (oltre a Milik)

L’elenco dei giocatori scelti da Gattuso per l’amichevole di stasera. Restano fuori anche gli infortunati Ounas, Younes e Llorente

Il Napoli affronterà stasera lo Sporting Lisbona in amichevole, in trasferta. Il club ha ufficializzato poco fa la lista dei convocati. A parte gli infortunati Ounas, Younes e Llorente, è confermata l’indisponibilità di Mario Rui e Lobotka, usciti acciaccati dall’allenamento di ieri. Nella lista di Gattuso non c’è Milik, al quale la società ha chiarito che non fa più parte del progetto.

Ecco la lista dei convocati:

Opsina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna,Politano, Insigne, Ciciretti.