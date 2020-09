Spende 35 milioni al mese e ha una tigre al posto del cane. Il giocatore più ricco del mondo non è Messi

Si chiama Faiq Bolkiah e lo ha appena acquistato il Marítimo de Funchal. E’ il nipote del sultano del Brunei, Muda Hassanal Bolkiah, e il figlio del principe Jefri

Quando George Best dettò al mondo l’aforisma “Ho speso un sacco di soldi per alcol, donne e macchine veloci… Tutti gli altri li ho sperperati” non poteva immaginare che un giorno sarebbe arrivato un giocatore del Marítimo de Funchal, Portogallo, capace di buttare in un mese 35 milioni di euro tra automobili e gioielleria varia.

La notizia è che il calciatore più ricco del pianeta non è Messi, e non è Ronaldo. Si chiama Faiq Bolkiah ed il nipote del sultano del Brunei, Muda Hassanal Bolkiah, e il figlio del principe Jefri. Insomma è ricchissimo di famiglia, non grazie al suo talento.

Bolkiah ha 22 anni ed è nato a Los Angeles. E’ cresciuto nelle giovanili del Chelsea e poi è passato al Leicester. Insomma essere disgustosamente possidente non ha frenato il suo sogno di giocare a calcio. Ma nemmeno le stravaganze di una vita diciamo “agiata”: il suo animale domestico, per esempio, è una tigre.