Sconcerti: la Juve si cerca e non si trova. Lontana da quella di Allegri, ha meno qualità di quella di Sarri

Sul CorSera. Una Juve vicina al Sarri involuto d’inizio stagione. Il risultato è una squadra scolastica, che non tira in porta, mai pericolosa

“Ronaldo porta la Juve dove la Juve ancora non esiste. Il pareggio di Roma avviene in modo deludente, il gioco è complesso, non ha luce, Pirlo finisce per cambiare l’intero centrocampo. Una Juve vicina al Sarri involuto d’inizio stagione, soffocata dalla sua metodicità un po’ noiosa, preoccupata di non sbagliare, quindi incapace di inventare“.