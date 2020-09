Ruiu: “Capello torna al Milan come supervisore dell’area sportiva, lo ha convinto Berlusconi”

“Silvio gli ha chiesto di dare una mano a Maldini e di limitare l’azione di Gazidis. Se fosse arrivato Rangnick, lui non avrebbe avuto l’incarico.”

Cristiano Ruiu, ex Telelombardia, giornalista informato sul Milan (e non solo) fa un tweet e un video in cui spiega che Fabio Capello è consulente del Milan con l’incarico di supervisionare l’area sportiva.

Lo spiega in un video. Ricorda la visita di Capello, e poi del figlio, nella sede del Milan. Così come la sua presenza nella partita tra Milan e Monza in tribuna tra Gazidis e Paolo Maldini.

«Non sarà nell’organigramma, sarà consulente, supervisore, una figura che manca. Fin qui ci sono Maldini e Massara. Qualcuno che facesse da trait d’union col passato e potesse dare lustro e riconoscibilità internazionale. Una figura di grande fiducia e di grande storia rossonera. Se fosse arrivato Rangnick, non sarebbe arrivato Capello».

Ha spiegato il ruolo di Ibrahimovic e di Berlusconi. È stata una telefonata di Berlusconi a convincerlo: «Da’ una mano a Maldini, cerca di limitare Gazidis dalla parte sportiva»

