Ruffo (Report): “L’avvocatessa Turco tentò di farsi consegnare il telefono dell’ultras Juve Bucci appena morto”

Il giornalista di Report interviene sul caso Suarez: il Corsera ha rivelato telefonate tra la Turco e l’Università di Perugia. Bucci ricorda un precedente

Oggi il Corriere della sera, a firma Federica Sarzanini, ha rivelato di tre telefonate tra l’avvocatessa Turco – che lavora nello studio Chiusano (ex presidente della Juventus) dove c’è anche Luigi Chiappero storico legale della Juventus – e il direttore generale dell’Università degli stranieri di Perugia Simone Olivieri. Turco – scrive Sarzanini – promette di far sostenere l’esame di italiano presso l’Ateneo a tutti i giocatori stranieri che abbiano bisogno della certificazione per ottenere la cittadinanza.

E così ottiene da Olivieri la certezza che si farà tutto il necessario per risolvere ogni problema legato a Suarez. Quanto basta ai magistrati per ipotizzare il reato di corruzione e delegare ulteriori verifiche”.



Su Twitter interviene Federico Ruffo giornalista e conduttore di Report che si occupò dei rapporti tra la Juventus e gli ultras per la cessione di biglietti, circostanza che emerse in un filone del processo sulla ndrangheta in Piemonte. In quella vicenda ci fu anche un ultras della Juventus morto in circostanze misteriose, ufficialmente suicida. Scrive Ruffo su Twitter a proposito dell’avvocatessa Turco:

L’avvocato Turco al centro delle intercettazioni sul caso #Suarez ,è la stessa che tentava di farsi consegnare in ospedale telefono l’auto dell’ultras Bucci appena morto nel mezzo dell’inchiesta Alto Piemonte. Lo avevamo raccontato con @reportrai3

Ecco la puntata di Report.