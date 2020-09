Una riflessione inevitabile, suggerita dall’agente, che è andata avanti fino a tarda sera e continuerà oggi

Tanta tristezza, ma anche tante riflessioni per Nicolà Zaniolo il giorno dopo il suo infortunio. Sebbene la Roma nel suo comunicato avesse annunciato per domani l’intervento al crociato a Villa Stuart, il centrocampista ieri non si è sottoposto ad alcun intervento. Secondo quanto riporta oggi Repubblica infatti non è detto che l’intervento si faccia a Villa Stuart

a tarda sera, nonostante il comunicato della Roma che annunciava per oggi l’intervento, Zaniolo e le persone a lui più vicine hanno deciso di rinviarlo, per prendersi delle ore e decidere dove operarsi. Una riflessione inevitabile, suggerita dall’agente, è andata avanti fino a tarda sera e continuerà oggi: un’ipotesi è affidarsi al professor Freddie Fu di Pittsburgh.