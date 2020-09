Repubblica: Milik, De Laurentiis prende tempo per ostacolare Roma e Juve  

Il presidente rumina su ogni cavillo con il polacco per portare giallorossi e bianconeri a risolvere i loro problemi il più tardi possibile. O la questione si risolverà entro domenica (quando c’è Roma-Juve) o non se ne farà più niente

La Repubblica scrive della trattativa tra Roma e Napoli per Milik.

“Il gelo tra Roma e Napoli per Milik non durerà ancora a lungo. Anzi, una data di scadenza c’è: la partita con la Juventus di domenica. Se per quel giorno non sarà andato in porto il triangolo per portare il centravanti polacco a Trigoria e Dzeko alla Juve, difficilmente se ne parlerà ancora”.