Repubblica: il City arriva a 75 milioni per Koulibaly

Koulibaly ha già in mano la valigia, secondo quanto riporta oggi Repubblica infatti il difensore senegalese è pronto a lasciare il Napoli destinazione Premier.

De Laurentiis è stato chiaro che non accetterà giochi al ribasso da parte del City, ma sembra che il club inglese abbia già adeguato la sua offerta

Koulibaly sogna un’esperienza in Premier League e farlo con Guardiola lo intriga davvero tanto. Di mezzo c’è una trattativa infinita condotta da Fali Ramadani, potente agente del colosso azzurro, che mantiene i rapporti tra i club, non idilliaci dopo l’affaire Jorginho, promesso sposo del City prima di finire al Chelsea con Maurizio Sarri. E il prezzo giusto non c’è ancora. La valutazione del Napoli è di 80 milioni di euro, Guardiola mette sul piatto meno: ma i 60 milioni iniziali non bastano, quindi è necessario un rilancio per trovare l’intesa. Il City arriverà a 65 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Sul piatto ce ne sono altri 5 legati ai risultati ( tra cui proprio la conquista della Champions) che potrebbero cambiare lo scenario.