Repubblica: contagi Genoa, la ‘bolla’ creata dalla Figc rischia di essere un foglio di carta velina

Il Napoli trema, mentre il caso del Grifone fa capire che affrontare una squadra che ha avuto un positivo può essere una roulette Se salta Genoa-Torino si crea un precedente: come ci si regolerà negli altri casi?”.

Il caso Genoa, con 14 positivi tra calciatori e staff, manda in crisi la Serie A e sgretola il protocollo sanitario studiato dalla Figc a tutela di giocatori e partite, scrive Repubblica.

“Al di là del caso specifico, ad allarmare è tutta la vicenda che ha coinvolto il club rossoblù, il suo evolversi, una storia che fa capire come ogni squadra possa essere in pericolo da un’ora all’altra e che la “bolla” creata per l’immunità in realtà rischi di essere un foglio di carta velina.

Il quotidiano ricostruisce l’accaduto e la corsa ai tamponi effettuati dalla squadra ligure fino alla notte antecedente la partita di domenica tra Genoa e Napoli, “giocata poi quasi a forza” e alla mazzata di ieri sera, quando è arrivata la notizia dei contagi.

“Un terremoto. Anche per il sistema calcio. Perché tanti sono ora gli interrogativi. Il Genoa non comunica i nomi dei positivi, ma sicuramente qualcuno era in campo contro il Napoli, costretto ora a tremare a 5 giorni dalla sfida con la Juve. I rossoblù potrebbero aver infettato gli avversari, eppure sono scesi in campo “negativi”, o almeno convinti di esserlo. Ma il decorso di questo virus non è chiaro, da un’ora all’altra può cambiare tutto. Affrontare una squadra che ha avuto un positivo può dunque essere una roulette“.

Ora è in bilico la sfida del Genoa col Torino. In teoria, per le regole Uefa, si potrebbe giocare comunque, visto che basta avere 13 disponibili in rosa con un portiere, anche se delle giovanili.

“Lega e Federcalcio dovranno decidere il rinvio consapevoli delle conseguenze, in assenza di una regola precisa, un tetto massimo di giocatori contagiati, oltre il quale il rinvio è automatico. In Francia (4) lo hanno fatto, l’Italia no. Se salta Genoa-Torino si crea un precedente: come ci si regolerà negli altri casi?”.