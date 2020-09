Repubblica: Cardarelli in emergenza, cambiano le regole per la quarantena del personale

Una nota riporta: La quarantena domiciliare, in attesa dell’esito del tampone si applica unicamente al personale che ha avuto un contatto stretto senza protezione, ovvero senza utilizzo del dispositivo o con dispositivo non idoneo”

Situazione sempre più surreale al Cardarelli di Napoli, come racconta oggi Repubblica Napoli. Reparti chiusi per i troppi casi positivi scoperti dopo i ricoveri e personale medico dimezzato.

Attualmente i ricoveri sono tutti fermi e le persone vengono rimandate a casa se non urgenti. Anche la direttrice del pronto soccorso Obi, già ammalata e ricoverata in primavera, è risultata nuovamente positiva dopo due tamponi. L’aumento del personale contagiato e a rischio ha costretto a un cambio di strategia per quanto riguarda la quarantena, come racconta un camice bianco

«uno di noi, venuto a contatto con un paziente positivo certificato, una volta sottoposto a tampone, invece di starsene a casa come finora in attesa del risultato, resta in servizio se asintomatico e se ha utilizzato mascherina e camice idonei»

Lo dice anche l’ultima nota dirigenziale:

“…La quarantena domiciliare, in attesa dell’esito del tampone si applica unicamente al personale che ha avuto un contatto stretto senza protezione, ovvero senza utilizzo del dispositivo o con dispositivo non idoneo”.

Una strategia che, secondo il medico intervistato da Repubblica, porterà ad un drastico calo del personale medico e infermieristico

«Una condizione surreale. Mi spiego. In un reparto non Covid come il mio, i dispositivi di protezione sono quelli generici, la mascherina è quella chirurgica che indossa chiunque, quindi la nota induce ad autodenunciarsi per non avere utilizzato un presidio non previsto. Ovviamente, quasi tutti si regoleranno in tal senso e il Cardarelli si svuoterà di medici e infermieri».