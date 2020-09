“Quando perdi 3-0 non parli così tanto eh?”, il battibecco tra Mourinho e il figliol prodigo Lampard (VIDEO)

Ma la zuffa in panchina – andata avanti per un bel po’ – s’è ricomposta in conferenza stampa: solo rose e fiori tra i due. “Gli devo tutto”, ha detto Mou

Prima e dopo, il rapporto tra Mourinho e Lampard è tutto rose e fiori. Ma durante Chelsea-Tottenham, presi dall’adrenalina del match proprio no. E i due tecnici, non molto tempo fa mentore e allievo prediletto, si sono prodotti in un vivace battibecco in panchina, con Mourinho a rinfacciare a Lampard di essere troppo “loquace”:

“Dannazione Frank, quando perdi 3-0 non te ne stai qui in piedi a parlare così tanto eh?”, ha detto Mou al suo collega, riferendosi al primo tempo di Chelsea-West Brom, quando i Blues erano sotto di tre gol.

Un sottoprodotto degli stadi vuoti è che gli screzi tra giocatori, allenatori e staff ora sono molto più facili da riprendere. E diventano uno nello show.

Old friends Jose Mourinho and Frank Lampard exchanged words on the touchline during the first half at the Tottenham Hotspur Stadium.pic.twitter.com/dNJXJ5lLD0

Mourinho ha detto a Lampard che stava parlando troppo. L’allenatore del Chelsea ha ribattuto ma, nel complesso, ha sorriso.

Lo scontro ha ricordato a tutti il precedente di Lampard con Klopp ad Anfield.

Lampard deve gran parte del suo successo come giocatore a Mourinho. E Mou nella conferenza stampa post-match spiegando la zuffa ha chiarito che lui deve “solo ringraziare Lampard, che da giocatore gli ha dato tutto”. Gli aneddoti sul rapporto tra i due si sprecano. Si narra per esempio che in una delle loro prime conversazioni dopo la nomina come allenatore del Chelsea, Mou si sia avvicinato a Lampard nudo sotto la doccia per dirgli che era il miglior giocatore del mondo.

“I miei sentimenti per Frank sono più importanti di qualsiasi parola che ci siamo detti. Lo dovrò sempre ringraziare per tutto ciò che mi ha dato”.