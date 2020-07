Lampard contro Klopp, lite in panchina (quasi) come Gasp e Mihajlovic: “Liverpool arrogante” (VIDEO)

Durante Liverpool-Chelsea la versione british della “caciara”. Il tecnico dei Blues: “la panchina dei Reds ha esagerato con la festa”

Come si dice “caciara” in inglese? Lampard e Klopp, come Gasperini e Mihajlovic, ma in versione british: tutto molto più soft, con pace firmata a partita finita, come usa in Inghilterra. Però, nel pieno della festa Liverpool (5-3 al Chelsea per chiudere il campionato in bellezza), il battibecco in panchina c’è stato eccome.

Lo riporta il Daily Mail: a Lampard non sono proprio piaciute le celebrazioni “arroganti” dei giocatori e dello staff del Liverpool. Proprio come Gasp, Lampard si è arrabbiato per una decisione arbitrale, una punizione concessa per un fallo commesso su Sadio Mane, e poi per le esultanze a suo dire “esagerate” della panchina dei Reds. Poco rispetto per gli avversari, e così Lampard l’ha detto a Klopp.

Nel dopo-partita il tecnico del Chelsea a Sky Sports ha rasserenato gli animi: “Non ho problemi con Jurgen Klopp. Ma alcuni giocatori in panchina hanno superato quella sottile linea tra fare festa e mancare di rispetto: sono diventati arroganti.