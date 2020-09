Psg, anche Mbappè positivo al Covid. Lascia il ritiro della Nazionale. Furia Leonardo

Risultato positivo da un test dell’Uefa, ieri sera. Salgono a 7 i giocatori in isolamento per il club francese. Sabato Mbappè aveva giocato contro la Svezia. Ha contratto il virus in ritiro.

E’ caos nel Psg. Ieri sera Kylian Mbappè, testato dall’Uefa durante l’impegno con la Nazionale francese, è stato trovato positivo al Covid (asintomatico) ed ha dovuto abbandonare il ritiro. Nel Psg adesso salgono a 7 i giocatori in isolamento e indisponibili per la partita di esordio della Ligue 1, giovedì, contro il Lens. Mbappè si unisce a Neymar, Icardi, Paredes, Di Maria, Marquinhos e Keylor Navas: praticamente mezza squadra titolare fuori per Covid per Tuchel.

Scrive il Corriere dello Sport:

“La sua positività, a differenza di quella dei suoi compagni, rientrati tutti dal focolaio di Ibiza, resta sorprendente, visto che sabato aveva giocato – e segnato contro la Svezia nel primo match di Nations League. In questi giorni non è uscito da Clairefontaine, sede del ritiro dei Bleus, ieri invece è risultato positivo al tampone”.

La positività del calciatore ha fatto infuriare il direttore sportivo del Psg, Leonardo, che ha definito

«inaccettabile sapere della positività di Mbappé dalla stampa e non dalla Federazione».