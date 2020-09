Osimhen su Gattuso: «Lo guardi negli occhi e capisci che è un uomo vero, che non ti dirà mai bugie»

La Gazzetta dello Sport racconta le parole con cui Victor Osimhen parlò alla sua famiglia di Rino Gattuso dopo l’incontro segreto con il tecnico alla fine di giugno. Un feeling scattato immediatamente. Il nigeriano fu estremamente colpito dall’allenatore.

“E poi c’è il feeling con l’allenatore. Scattato subito nel primo incontro “segreto” di fine giugno. Alla sua famiglia Victor raccontò: «Senti come ti parla, lo guardi negli occhi e capisci che è un uomo vero, che non ti dirà mai bugie». Gattuso in campo lo riprende in continuazione, anche se non ce n’è bisogno a volte, e Osimhen ha capito che sono attenzioni, quasi coccole. Una fiducia che vuole ricambiare in campo”.