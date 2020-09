Negativi al Covid sia Vigorito sia i piloti dell’aereo privato con lui e De Laurentiis

Dopo la tempesta mediatica che ha travolto il presidente del Napoli, fin qui tutti negativi le persone che sono state a contatto con lui

Sono trascorsi cinque giorni dalla notizia della positività di Aurelio De Laurentiis. E sei dall’esito del tampone. Ne è seguita una tempesta mediatica che ha fatto del presidente del Napoli un untore irresponsabile. In realtà, come poi emerso, i fatti sono andati diversamente rispetto al racconto delle primissime ore. Il presidente del Napoli è partito da Capri con il mal di pancia e ha saputo della positività solo perché si sottopone regolarmente a tampone ogni quattro giorni. Nell’Assemblea di Lega, come dichiarato dal presidente Dal Pino, è stata rispettata la distanza e tutti indossavano la mascherina. Mascherina che De Laurentiis ha tolto all’esterno dell’albergo, per raggiungere l’auto che lo aspettava.

A riprova del comportamento coscienzioso di De Laurentiis, fin qui per fortuna non ha provocato contagi. Sono di stamattina le notizie relative alla seconda negatività del presidente del Benevento Vigorito che ha viaggiato con lui in aereo da Milano a Napoli, e anche a quelle dei piloti dello stesso aereo.

I presidenti di Serie A stanno osservando il periodo di isolamento, fin qui nessuno è risultato ai tamponi. Questi sono i dati di fatto, al di là di una narrazione che ha travolto De Laurentiis e lo ha dipinto come un incosciente.