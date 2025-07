“Belle, sporche e poco profumate”, l’Italia femminile sembra una squadra di Conte: 1-0 al Belgio

Cominciano bene gli Europei. Vittoria per 1-0 al termine di una partita sofferta e faticosa (anche per il caldo). Rivincita di tre anni fa. Gran gol di Caruso la centrocampista del Bayern

“Belle, sporche e poco profumate”, per usare una citazione contiana. L’Italia inizia bene l’Europeo femminile battendo di corto muso, 1-0, il Belgio. Arianna Caruso si prende la scena, è ufficialmente nel suo prime di carriera, e il Bayern Monaco infatti l’ha capito e non se l’è fatta sfuggire. L’Italia è riuscita a prendersi la rivincita contro le belga dopo tre anni, quando all’Europeo 2022 in Inghilterra furono loro, con lo stesso risultato, a passare ai quarti.

L’Italia inaugura l’Europeo femminile con una vittoria

Un inizio di partita faticoso per le Azzurre, che ci hanno messo un po’ per entrare nei meccanismi di partita, date anche le alte temperature che non hanno aiutato. Il Belgio sembrava aver preso meglio le misure, ma non è riuscito mai a essere realmente pericoloso.

Al 44esimo, però, è arrivato il gol di Caruso con un gran destro all’angolo alto dove il portiere non può nulla. Fatale la combinazione “giallorossa” Giugliano-Di Guglielmo che ha portato poi la centrocampista del Bayern a poter ricevere palla e tirare.

Nel secondo tempo il Belgio è calato d’intensità e l’Italia ha potuto fraseggiare meglio. Girelli vicinissima al gol con un colpo di tacco, ma il tiro è stato fermato sulla linea di porta.

Al 79esimo Cambiaghi, entrata al posto di Cantore, si divora il due a zero con un sinistro a giro che finisce fuori. All’89esimo è arrivato un altro tiro pericoloso della neo-attaccante della Juventus nello specchio della porta.

Le Azzurre affronteranno lunedì sera, 7 luglio, alle 21 il Portogallo per la seconda partita del girone.