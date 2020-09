Napoli, il punto sulle uscite: Llorente tratta con l’Elche, rifiutata offerta dello Spartak per Hysaj

Lo riferisce Sky Sport: si lavora sugli esuberi, intanto Younes è conteso da due club tedeschi

A pochi giorni dalla conclusione del mercato, il Napoli è particolarmente attivo sul fronte delle uscite. Stando a quanto riporta Sky Sport, si continua a trattare con l’Elche per il trasferimento di Fernando Llorente. Gli azzurri invece non hanno voluto accettare l’offerta avanzata ieri dallo Spartak Mosca per Elseid Hysaj.

Amin Younes è conteso tra due club tedeschi, il Fortuna Dusseldorf (città di cui è originario) e l’Eintracht Francoforte.