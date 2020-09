Mundo Depotivo: Suarez preme per restare al Barcellona

Secondo il quotidiano Spagnolo, l’attaccante prenderebbe in considerazione di lasciare il club per una squadra europea ma non italiana

La Juve è impaziente di sciogliere il nodo Suarez e capire se il calciatore potrà effettivamente lasciare il Barcellona destinazione Torino. Secondo quanto riporta oggi il Mundo Deportivo non ci sarebbe solo l’esame di italiano a frenare la trattativa, ma anche una questione legata al volere dell’attaccante.

Secondo il quotidiano spagnolo, fonti vicine al club avrebbero sottolineato che c’è la convinzione che l’attaccante uruguaiano stia costringendo il club per cercare di rimanere. In altre parole il Pistolero non sarebbe convinto da nessuna delle offerte fino ad ora arrivate, sia dalla Juve che dall’Atletico, ma difficilmente dato il suo ingaggio, è difficile che il Barcellona riveda la sua posizione.

Quindi, due scenari sarebbero possibili secondo il Mundo Deportivo: il primo vedrebbe Luis Suarez in club europeo, ma non italiano che potrebbe essere appunto l’Atletico o anche il Psg di Leonardo. Il secondo scenario sarebbe semplicemente quello in cui l’attaccante non avrebbe fretta di lasciare l’ FC Barcelona. In questo caso pero, fonti vicine al calciatore spiegano che la sua intenzione sarebbe sì quella di andarsene, ma percependo l’ultimo anno di stipendio, cosa che porterebbe al momento attuale al blocco della pratica.