Mundo Deportivo: Napoli, Milan e Roma interessati a Nacho Fernandez

Gli agenti dello spagnolo si trovano in Italia (sono gli stessi di Morata) e stanno discutendo con i vari club per trovare la soluzione migliore

Nacho Fernandez è in uscita dal Real Madrid. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, gli agenti del giocatore – in Italia per Morata – avrebbero discusso del futuro dell’esterno con Milan, Napoli e Roma, le squadre interessate.

Il Real Madrid, prosegue il quotidiano, avrebbe dato al giocatore totale libertà sul futuro. Nacho, 30 anni, ha un contratto con il Real Madrid fino al 2022 e vorrebbe cambiare squadra per avere più spazio.