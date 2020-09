Moggi: Napoli d’alta classifica se De Laurentiis non vende Koulibaly

Moggi e il Napoli. Nel suo consueto commento del martedì su Libero, Luciano Moggi – protagonista indiscusso di Calciopoli ai tempi della Juventus (due scudetti revocati) e radiato dal calcio – ha inserito il Napoli tra le favorite del campionato.

Il Napoli (0-2), al Tardini, ha sofferto nella prima parte, ma è riuscito ad esercitare superiorità nel seconda soprattutto dopo i cambi effettuati da Gattuso. È stato infatti l’ingresso in campo di Osimhen a sbloccare la sfida: il nigeriano non ha segnato, ma ha mandato in gol prima Mertens e poi Insigne, scombinando i piani difensivi degli emiliani con le sue piroette e la sua velocità. È così che il Napoli, a completa trazione anteriore (4 attaccanti: Insigne, Lozano, Osimhen e Mertens), si è portato a casa i tre punti con un secondo tempo scoppiettante che lo colloca tra le squadre da attenzionare per l’alta classifica, sempre che De Laurentiis non ceda Koulibaly che forma una coppia perfetta con Manolas dando sicurezza alla difesa.