Milik blocca tutto: ora la Juve si butta sull’esubero Morata (operazione da 55 milioni)

Lo stallo Milik innesca una serie di blocchi a catena. E la Juve, che ha già ufficialmente abbandonato l’idea di portare a Torino Suarez, pensa ad un ritorno: Alvaro Morata.

Dzeko resta in stand-by in attesa che il braccio di ferro tra l’attaccante polacco, il Napoli e la Roma trovi una soluzione. Ma Pirlo vuole un centravanti. Sky Sport scrive che Paratici “ha riallacciato i rapporti con Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid già a Torino per due stagioni tra il 2014 e il 2016. Il club spagnolo ha aperto alla formula del prestito oneroso a 10 milioni di euro circa con diritto di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro, per un’operazione da 55 milioni totali (ai quali vanno aggiunti 2 milioni di bonus).

Un’ipotesi che deriva da un’altro filone dello stesso nodo di mercato. L’Atletico Madrid ha bisogno di una cessione importante per una questione di bilanci, e allora punterebbe a coprire il buco lasciato da Morata proprio con Luis Suarez, “liberato” dalla Juve. Un intreccio. Secondo il Mundo Deportivo, l’accordo c’è già, per un contratto biennale. Mentre il catalano Sport parla di accordo imminente fra Suarez e il Barça per la rescissione del contratto.