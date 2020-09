Messaggero: Acerbi verso il rinnovo con la Lazio fino al 2025 a 2,5 milioni più bonus

Secondo quanto scrive il Messaggero, sarebbe tornato il sereno tra Acerbi e la Lazio dopo lo sfogo del calciatore biancoceleste dal rinnovo di Coverciano. Sarebbe pronta la firma del rinnovo.

“Se non c’è ancora stata una fumata bianca chiara e decisa, poco ci manca. Un passo in avanti c’è stato senza dubbio nella giornata di ieri. Dopo aver riabbracciato Inzaghi in campo, chiacchierato velocemente ma serenamente con Tare due giorni fa, il Re Leone ha mandato avanti il suo agente Federico Pastorello. E’ lui che ha cominciato la trattativa qualche mese fa, interrotta bruscamente prima e dopo lo sfogo del giocatore, ma ripresa subito e direttamente col direttore sportivo laziale. Ieri l’agente ha incontrato Tare e ha avuto un lungo colloquio con Lotito (che per via della faccenda De Laurentiis si è auto isolato e

rimandato anche al 16 settembre la presentazione della Lazio femminile prevista per ieri) e ci sarebbe stata una piccola ma decisiva svolta. Ancora c’è da limare qualcosa, ma l’intesa non è lontana, con cifre che si aggireranno intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione più i bonus, facilmente raggiungibili. Il difensore centrale dovrebbe prolungare per altri due anni, quindi arrivare al 2025“.