Mattino: filo diretto Ramadani-De Laurentiis, ma Koulibaly potrebbe restare fino a gennaio

In Inghilterra c’è un clima di fiduciosa attesa, si aspetta un dietrofront di De Laurentiis dopo il no a 60 milioni dell’altra settimana. Il rifiuto del City a trattare direttamente con lui tiene in scacco l’operazione

La trattativa per portare Koulibaly al City è in una fase di stallo, ma il club inglese aspetta fiducioso, scrive il Mattino.

“Nel quartier generale del City c’è un clima di fiduciosa attesa. Nessuna dichiarazione, profilo bassissimo, ma sono tante le aspettative sul fronte di Koulibaly. Il Napoli continua ancora a non dare una risposta, eppure in Inghilterra aspettano un dietrofront di De Laurentiis dopo il clamoroso no a 60 milioni dell’altra settimana. Queste sensazioni positive sono confortate dai continui contatti tra Ramadani e il presidente azzurro. Ma il rifiuto del City a trattare direttamente con il Napoli tiene in scacco l’operazione”.

Vendere Koulibaly sarebbe una manna per i conti del Napoli, ma De Laurentiis potrebbe anche decidere di aspettare un anno, pur di non svenderlo.

“Non è un mistero che il Napoli stia riconsiderando l’idea di tenere il difensore senegalese con l’impegno di prendere in considerazione, magari anche a gennaio, l’eventuale offerta giusta. Ramadani ha ventilato a Giuntoli e a Chiavelli l’ipotesi di un più che robusto aumento d’ingaggio in caso di permanenza. Ipotesi

che il Napoli ha respinto”.