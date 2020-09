Mattino: Demme è in uscita, ma per meno di 25 milioni non si muove

De Laurentiis ha spiegato a Gattuso le difficoltà economiche e finanziarie di questa stagione. Il tecnico ne ha preso atto

Gattuso e De Laurentiis hanno parlato a lungo di mercato, nelle ultime settimane. Non sarà facile trattare, nel post Covid, viste le difficoltà finanziarie della maggior parte dei club. L’esigenza è vendere prima di comprare, è stato ripetuto più volte. Uno dei calciatori in uscita è Demme, ma solo a determinate condizioni, spiegate dal Mattino. Il Napoli ha fissato un prezzo: non meno di 25 milioni.

“Il tecnico è stato chiaro. Un conto è quello che voglio, un conto è quello che verrà. Dunque, Demme è in uscita ma per meno di 25 milioni non si muove. In 15 giorni passati fianco a fianco con De Laurentiis, il patron ha lungamente spiegato le difficoltà economiche e finanziarie di questa stagione. Lui ne ha preso atto”.