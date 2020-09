Marca: Cavani è stato proposto al Real Madrid, è il miglior attaccante svincolato

Per il quotidiano spagnolo è un affare, perché gli andrebbe corrisposto soltanto un ingaggio da almeno 7 milioni. È un giocatore che non ha bisogno di adattamento

Edinson Cavani è stato proposto ieri al Real Madrid, prima della partita con la Real Sociedad. A riportare l’indiscrezione è Marca, che lo riterrebbe nel complesso un ottimo affare.

Costerebbe zero euro. Certo, ha un ingaggio alto da almeno 7 milioni a stagione ed è la spesa che il club dovrebbe affrontare se vuole il miglior attaccante svincolato a libro paga.

Sarebbe un sogno per gran parte del Real Madrid, che dovrebbe accogliere l’ingaggio di un attaccante esperto, un realizzatore collaudato, che non ha bisogno di adattamenti. Chiederebbe due anni di contratto, o uno più opzione. Juventus, Roma, Gremio, Benfica e Atletico Madrid hanno parlato con il suo rappresentante, il fratello Fernando. Edinson nel frattempo è nella sua tenuta a Salto, in Uruguay, dove si sta allenando duramente in attesa di unirsi alla sua nuova squadra.