Libero: Gattuso e Pioli hanno dimostrato che l’idea iniziale di Ancelotti e Giampaolo era fallimentare

Su Libero, Claudio Savelli scrive di Milan e Napoli, entrambe vittoriose nella seconda giornata di campionato. Due squadre che, dice,

Nessun miracolo da parte dei rispettivi allenatori.

“Gattuso e Pioli, invece, non hanno compiuto alcun miracolo ma di certo hanno restituito due squadre al campionato, oltre che ai rispettivi tifosi. Ecco il punto di contatto alla base, la chiamata di due allenatori capaci di raccogliere i cocci e dare una nuova forma al progetto. Sembravano un rimedio al vero progetto, invece hanno dimostrato quanto fosse fallimentare l’idea iniziale: Ancelotti non era corretto per il Napoli tanto quanto non lo era Giampaolo per il Milan perché le loro idee e richieste erano considerato fuori dalla logica del club. L’uno voleva giocatori pronti, l’altro giocatori adatti, entrambi uomini buoni per il momento, mentre De Laurentiis e Elliott preferivano calciatori futuribili, ideali per chiunque anche un domani. Gattuso e Pioli sono adatti perché si sono adattati, e solo con il lavoro e il tempo hanno guadagnato credito da spendere. Non hanno preteso, hanno consigliato, così alla fine hanno ottenuto: l’uno i registi e Osimhen, che dà la profondità che mancava e nobilita anche Lozano, l’altro il rinnovo di Ibra, Tonali e la conferma dei soldati scelti, cioè tutta la concretezza necessaria per vincere. E infatti così vincono: il Napoli con la tracotanza, il Milan con l’efficacia”.