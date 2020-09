L’Equipe: Psg, Di Maria, Paredes e Icardi potrebbero aver contratto il Covid

Ieri il Psg ha annunciato che per due dei suoi giocatori c’è il sospetto che possano aver contratto il Covid- Secondo quanto scrive L’Equipe, i due sarebbero Angel Di Maria e Leandro Paredes. E aggiungono anche la presenza di un terzo sospetto contagio: Mauro Icardi.

Il club assicura che le condizioni dei giocatori sono buone, ma, scrive il quotidiano francese, la cosa potrebbe rappresentare un problema.

“In primo luogo, non è escluso che altri parigini siano stati contaminati. Di Maria, Paredes e Icardi non erano soli sull’Isola delle Baleari. Hanno visto Ander Herrera o Keylor Navas e probabilmente hanno incontrato anche Marco Verratti e Neymar (una certezza su Icardi). Ibiza è attualmente un luogo in cui il virus sta circolando attivamente. Dopo aver vissuto come eremiti per quindici giorni in Portogallo, è lecito dubitare che i giocatori del PSG abbiano esteso questo disciplinato quotidianamente al loro resort. Soprattutto il loro entourage, molto ampio, non sempre adotta misure di protezione”.