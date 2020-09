Le Parisien: “Il Psg sta per annunciare almeno un altro caso di covid-19”

Il club parigino ha già positivi Neymar, Di Maria e Paredes. A questo punto è in forse il match di campionato del 10 contro il Lens

Il quotidiano Le Parisien lancia la notizia. In serata il Psg potrebbe annunciare un nuovo caso di Covid-19, anzi almeno un nuovo caso di Covid-19. Dopo i tre già annunciati: Neymar, Leandro Paredes e Angel Di Maria.

Le Parisien scrive che tra mercoledì e giovedì, quindici giocatori sono stati sottoposti a tampone, sia privatamente come Marquinhos o Icardi, o direttamente al campo di allenamento come Verratti o Herrera.

Così come effettuato con Neymar, Paredes e di Maria, i nuovi positivi saranno messi in isolamento per almeno sette giorni.

La presenza di nuovi casi non è incoraggiante in vista della partita di Ligue1 col Lens, in programma giovedì 10 settembre. Secondo il protocollo sanitario stabilito dalla Lega Calcio, un incontro può essere posticipato se ci sono quattro casi di positività al coronavirus.