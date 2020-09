La Roma ha invitato la famiglia di Willy Monteiro all’amichevole col Frosinone

I giallorossi hanno invitato alcuni parenti del giovane ucciso a Colleferro lo scorso sabato. Donate due maglie autografate alla sorella

Willy Monteiro Duarte è il giovane pestato a morte a Colleferro. Era cresciuto a Paliano, in provincia di Frosinone, e tifava per la Roma. Oggi si sarebbero sfidate proprio queste due squadre in amichevole e il club giallorosso ha deciso di invitare alcuni parenti di Willy al campo per assistere alla partita.

Prima del fischio d’inizio, sono state donate alla sorella due maglie autografate da tutti i giocatori.