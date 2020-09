Infantino: “L’Italia è un esempio, come paese e movimento calcistico”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha incontrato oggi il presidente federale Gravina e il presidente del Consiglio Conte a Palazzo Chigi e ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate in un comunicato della FIGC.

Mi sembrava giusto iniziare i miei nuovi viaggi dall’Italia, per quello che ha sofferto e per lanciare un messaggio: la FIFA è presente, tutto il mondo sta con l’Italia e guarda all’Italia per come ha saputo reagire, come Paese e come movimento calcistico. Un grande merito va a Gabriele Gravina, non era facile.

Il calcio senza tifosi non è la stessa cosa, ma la salute è più importante. Bisognerà lavorare e vedere cosa succede adesso, in questo periodo in cui la gente ricomincia a vivere a contatto. Ripartire con i tifosi è il nostro obiettivo, ma senza fare pressioni e senza fissare termini, lavorando con serietà al ritorno alla normalità.

Abbiamo investito un miliardo e mezzo di dollari in 211 paesi dando priorità al calcio di base, al calcio femminile e a quello dilettantistico. Se servirà altro faremo di più. Come FIFA siamo preoccupati per i club. È ovvio che l’impatto economico sarà enorme, più di 4 miliardi in Europa e dai 6 ai 7 miliardi nel Mondo, anche perché non si sa quando finirà e bisogna riflettere sul futuro. Da questa crisi se ne esce tutti insieme: UEFA, club, FIFA e federazioni.

Un abbraccio a Zaniolo per il suo infortunio, tornerà sicuramente più forte di prima.