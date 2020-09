Il tweet della professoressa juventina che insegna all’università di Perugia

La docente Stefania Spina. Il Giornale si chiede: chi glielo ha fatto fare all’ateneo di mettersi in un guaio gigantesco come questo?

“ La vera domanda a questo punto è: chi glielo ha fatto fare? Quale motivazione, quale vantaggio promesso o presunto, spinge quattro stimati professori universitari a infilarsi in un guaio gigantesco , che ieri approda istantaneamente – prima impresa della Procura di Perugia sotto la guida del suo nuovo capo Raffaele Cantone, ex capo dell’Anac – su decine di homepage in Italia e all’estero?”.

Se lo chiede Il Giornale nell’affrontare il caso dell’esame di italiano falso di Suarez.

E avanza una serie di ipotesi, tra cui quella del tifo juventino della professoressa Spina, una delle docenti dell’Ateneo di Perugia indagate.

“Sarà stato il tifo juventino di una delle esaminatrici, Stefania Spina, che il 22 aprile 2012 twittava, con tanto di errore in inglese: «#forzajuve. It’ now or never»? Chissà”.