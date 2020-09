Il presidente del Sion: «Tra sette-otto anni Gattuso sarà un riferimento a livello mondiale»

Al Corsport: «L’ho trasformato io in allenatore. Ha un grande cuore, un entusiasmo enorme e una parola sola. Non sarei andato all’assemblea di Lega con i sintomi Covid»

Il Corriere dello Sport intervista Christian Constantin presidente del Sion. Una lunga intervista in cui parla anche di Gattuso.

«L’idea di trasformare Rino Gattuso in tecnico è stata mia. Lui ha un grande cuore, un entusiasmo enorme e una parola sola. Il profilo perfetto per una squadra che abbia le stesse caratteristiche. E ha fatto sempre le mosse giuste, passando da Palermo, attraverso la Primavera del Milan, la prima squadra, quindi mettendosi in discussione fino al punto di sostituire un’icona come Ancelotti a Napoli. Io credo che tra sette-otto anni sarà uno dei punti di riferimento a livello internazionale».