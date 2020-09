Il Napoli chiarisce all’agente di Meret che il preferito di Gattuso resta Ospina

Sul CorSport. Il portiere friulano avrà le sue chance, ma la gerarchia è chiara. Nella nuova stagione non cambierà nulla rispetto alla precedente

“La situazione e la gestione dei portieri del Napoli sarà uno dei temi centrali anche nella prossima, imminente stagione. Motivo? Semplice: David Ospina continuerà a essere avanti nelle gerarchie di Gattuso nei confronti di Alex Meret“.

Lo scrive il Corriere dello Sport, raccontando l’incontro tra l’agente del portiere friulano, Federico Pastorello, e la dirigenza del Napoli.

“La storia è stata palesata al manager del portiere della Nazionale italiana, Federico Pastorello, in occasione dell’incontro andato in scena a Castel di Sangro con la dirigenza. Con tanto di scambio di opinioni legate al futuro prossimo di Alex, dal canto suo voglioso di una maggiore continuità”.

Una riunione in cui è stato anche fissato il prezzo per Meret. Andrà via a titolo definitivo per non meno di 50 milioni e in prestito oneroso per meno di 10.

Resta il fatto che Gattuso continuerà a preferire Ospina, considerato più adatto alle sue esigenze tecnico-tattiche.

“La realtà prospettata a Pastorello è piuttosto semplice: Meret avrà le sue chance, altro che storie considerandone l’enorme talento e la grandissima qualità, però il collega sarà ancora il capofila. Tutto può accadere, è logico, e le cose nel calcio possono sempre cambiare da un giorno all’altro: l’idea di partenza relativa alla giostra dei portieri, però, resta quella con cui è stata conclusa la stagione precedente”.