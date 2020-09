Il Mattino: Napoli, 14 vigili positivi e 150 in quarantena

Tutto è partito da un agente in ferie e positivo che avrebbe partecipato ad un pranzo con i colleghi tutti senza mascherina

È caos tra le forze dell’ordine di Napoli per 14 agenti trovati positivi al coronavirus e altri 150 attualmente in quarantena in attesa di accertamenti come riporta Il Mattino

Quattordici vigili trovati positivi al virus, fino ad ora; altri 150 in quarantena perché appartengono alla stessa unità operativa e in qualche modo potrebbero aver avuto contatti con i contagiati. Chiusa la sezione San Lorenzo, la più grande della città con i suoi centocinquanta agenti che ogni giorno si occupano di una fetta immensa di Napoli, quella che va da Piazza Garibaldi ai Decumani.

Il tutto è patito da un vigile in ferie che ha comunicato la sua positività. Nessuna preoccupazione per il fatto che l’agente era in ferie e quindi non avrebbe dovuto avere contatti con i colleghi, e invece, come riporta il quotidiano, i contatti ci sono stati ad una cena, una tavolata con mascherine assenti.

Appena due giorni dopo 5 colleghi sono risultati positivi al tampone sebbene ancora in servizio, quindi a contatto con altri vigili e con il pubblico

Subito è partita la procedura di emergenza, Unità operativa cautelativamente chiusa e tampone a tutto il personale. Alla fine in totale, nella giornata di ieri si è arrivati ad individuare 14 positivi (tutti asintomatici e a casa) ma anche ai vigili che hanno avuto un esito negativo al tampone è stata imposta una quarantena di due settimane: l’esame potrebbe essere stato effettuato con tempi troppo ravvicinati rispetto al possibile contagio e la malattia potrebbe essere rimasta nascosta, torneranno al lavoro solo quando i tempi corretti daranno certezze sull’assenza del virus.