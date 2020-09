Il Mattino: Mendes ha avvertito il Napoli che non ci sono offerte per Ghoulam

L’agente dell’algerino ha comunicato al club che nessun club è disposto ad accollarsi i 4 milioni del suo stipendio. Il suo recupero è affidato a Gattuso

Ghoulam è uno dei calciatori che il Napoli spera di vendere in questa sessione di mercato. Il calciatore non fa più parte del progetto azzurro e Gattuso non lo ritiene parte della sua formazione, ma secondo quanto riporta oggi il Mattino ci sono problemi per la sua cessione. Ieri infatti l’agente del laterale Jorge Mendes ha avvertito che non ci sono società disposte a pagare i 4 milioni di euro di stipendio.

Sarà dunque compito di Gattuso reinserirlo in squadra e recuperare completamente il giocatore per renderlo utile.

Il quotidiano scrive:

“Mendes ieri ha avvertito che non ci sono società disposte a pagare i 4 milioni di euro di stipendio. Il recupero dell’algerino è affidato a Gattuso”.