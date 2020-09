Il Mattino: Ghoulam in uscita, ma il suo ingaggio spaventa i club

3,3 milioni di euro a stagione sono una cifra considerevole che rende difficile a Mendes la ricerca di una nuova squadra per il difensore algerino

Prosegue il lavoro nel mercato in uscita del Napoli. In lista di sbarco, ma con grosse difficoltà c’è Ghoulam, dove ha pesare non è però il prezzo del cartellino, come scrive il Mattino

il Napoli tiene molto basse le richiesta – per meno di 8 milioni più essere preso – ma pesa e non poco il suo ingaggio: prima di farsi male ha rinnovato fino al 2022 per 3,3 milioni di euro.

Mendes sta lavorando all’estero per cercare una nuova destinazione all’algerino con alcune piste che portano a Lisbona, allo Sporting, e un’altra in Francia, al Nizza.