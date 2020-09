Il Mattino: Gattuso pronto a cedere Fabian Ruiz e Demme per arrivare a Veretout

Gattuso ritiene fondamentale il calciatore della Roma perché è il centrocampista che più gli garantisce duttilità per il gioco che ha in mente

Potrebbe esserci qualche problema in più del previsto per arrivare a Veretout. Secondo quanto riporta oggi il Mattino infatti, la Roma avrebbe respinto la prima offerta del Napoli giudicando il calciatore non sul mercato. Probabilmente si tratta di una mossa per alzare il prezzo, ma che non scoraggia gli azzurri dal momento che Gattuso ritiene fondamentale Veretout perché è il centrocampista che più gli garantisce duttilità per il gioco che ha in mente.

La novità è rappresentata dal fatto che il mister ha deciso che anche Fabian Ruiz e Demme adesso sono sacrificabili

Fabian non è incedibile: se dovesse arrivare dalla Liga una offerta importante (almeno 50 milioni), il tecnico azzurro non alzerà barricate. E lo stesso,come già raccontato, è per Demme:lo cerca la Fiorentina, ma non solo.