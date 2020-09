Il Corsport: torna un polacco nella capitale, Milik a Roma potrà diventare quel che non è stato a Napoli

Milik a Roma. “Arek di Roma” titola il Corriere dello Sport. Il direttore Ivan Zazzaroni commenta il girotondo di punte partito finalmente con il sì dell’attaccante alla Roma. E sottolinea il ritorno di un polacco nella capitale: da papa Wojtyla ad Arkadiusz Milik. Senza dimenticare Boniek. Sacro e profano.

Milik piace moltissimo a Fonseca (scrive Zazzaroni). L’arrivo dell’attaccante polacco stravolgerà, a suo parere, il gioco dei giallorossi, imponendo a Fonseca un cambio di strtegia

Arek ha percentuali di realizzazione molto alte, è «fortissimo in area di rigore» (cfr. Ancelotti) e per dare il meglio di sé ha bisogno di un gioco più manovrato. A Roma avrà la possibilità di diventare ciò che non gli è riuscito a Napoli: il re polacco, non il papa. Quella preziosissima maglia è stata ritirata nel 2005