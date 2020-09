Il Barcellona promette a Messi che, se resta, terrà anche Suarez (addio Juventus)

Sul CorSport. I due sono come fratelli. Il dietrofront dei blaugrana sul Pistolero avrebbe ripercussioni importanti sul mercato in attacco dei bianconeri

“Se Messi non si muove, potrebbe rimanere a Barcellona anche Luis Suarez”.

Lo scrive il Corriere dello Sport, raccontando il compromesso offerto dal Barcellona alla Pulce. Messi e il Pistolero sono molto amici.

“I due vivono fianco a fianco a Castelldefels, a un quarto d’ora dalla cittadella sportiva di Sant Joan Despì, e sono accomunati da due mogli molto amiche e, in passato, anche socie in affari, che entrambi frequentano fin dall’adolescenza, da tre figli per uno, iscritti nelle medesime scuole, e dalla stragrande maggioranza delle ore libere trascorse insieme, tra vacanze a Ibiza, ritiri sui Pirenei e appassionate partite a paddel tennis”.

Sono come fratelli, insomma, scrive il quotidiano sportivo. Che continua:

“A quanto pare, nel corso dell’incontro di mercoledì tra papà Jorge Messi e il presidente Bartomeu, sarebbe venuto fuori anche il nome di Suarez, ritenuto imprescindibile per un progetto vincente secondo il clan Messi, che non ha gradito affatto il trattamento che gli ha riservato il nuovo tecnico Ronald Koeman, che all’indomani dell’approdo sulla panchina blaugrana avrebbe invitato il bomber di Salto a trovarsi una nuova sistemazione attraverso una telefonata di poco più di un minuto. Pur di trattenere Leo, però, il tecnico olandese sembrerebbe più che disponibile ad accettare la permanenza dell’ex Liverpool“.

Una questione di non poco conto che potrebbe avere riflessi anche sul mercato del Napoli, aggiungiamo. Se Messi decidesse di restare al Barcellona per onorare il suo contratto, probabilmente resterebbe anche Suarez, che la Juve ha messo nel mirino delle operazioni di mercato in attacco, visto il rallentamento dell’operazione Dzeko-Milik. Il bosniaco della Roma negli ultimi giorni era diventato il piano B dei bianconeri, proiettati a portare nel club Suarez. Ma le cose potrebbero cambiare di nuovo.