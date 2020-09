I positivi diminuiscono, sia in Italia che in Campania, ma diminuiscono anche i tamponi

Nella nostra regione ci sono 100 nuovi casi (con circa 1400 tamponi meno di ieri). In Italia i contagi delle ultime 24 ore sono 1297, e in questo caso i tamponi sono 30mila in meno rispetto a un giorno fa

Il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania indica 100 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, su 5.427 tamponi. 5 di questi contagi provengono da rientri dalla Sardegna, 16 da ritorno da altri Paesi. A questi 100, poi, si aggiungono altri 83 positivi (contati tra rientri dalle vacanze e cittadini non campani) su 2.139 tamponi effettuati negli ultimi giorni e che finora erano in attesa di elaborazione.

In Italia, invece, sono 1297 i contagiati, nelle ultime 24 ore. 398 in meno rispetto a ieri ma il dato è influenzato da un calo dei tamponi effettuati di circa 30mila unità (76.856 contro i 107.658 di ieri). 8 i morti. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 12 unità. 63 in più, invece, quelli nei reparti ordinari.

Secondo Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani,

“la curva epidemica si sta alzando, e così anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. I malati di Covid-19 che vengono ricoverati non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile”.