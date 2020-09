Hamilton ha fatto il giro più veloce della storia della Formula 1 (VIDEO)

Lewis Hamilton ha scritto un’altra incredibile pagina di storia della Formula 1, facendo registrare il giro più veloce della storia. Il pilota britannico ha conquistato la pole position al gran premio di Monza girando a 1.18.887 e mantenendo una velocità media di 264,362 km/h.

