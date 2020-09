Giornale: coronavirus, per il rapporto Inail sono le donne le più colpite sul lavoro

Il rapporto evidenzia che le categorie sanitarie restano le più contagiate, tra tutti gli infermieri raggiungono l’83%

In Italia i casi di coronavirus continuano a cresce, sempre in percentuale inferiori di altri Paesei europei, ma i numeri cominciano a preoccupare soprattutto in Campania dove, da un po’ di tempo, si registra un’impennata di contagi.

Ieri, intanto, come riporta Il Giornale, è stato pubblicato l’ottavo report nazionale dell’Inail, quest’anno incentrato sui contagi sul lavoro

Ad Agosto continuano ad essere quelle legate al mondo sanitario le categoria più esposte con un’incidenza del 19,4% rispetto al totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità, 846 in più rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio al 31 luglio. I più colpiti sono gli infermieri con un percentuale dell’83%

Anche la percentuale di contagi sul lavoro conferma che il coronavirus colpisce più le donne (71,3%). Per entrambi i sessi l’età media delle persone colpite è di 47 anni.

Il rapporto conferma, ancora una volta, l’enorme impatto del Covid al Nord Italia dove si registrano otto casi su dieci di contagi sul lavoro