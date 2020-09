Gazzetta: per Pirlo e la Juve non sarà semplice venire a capo di questo Napoli

Sulla Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli scrive del Napoli in vista del match di domenica con la Juventus.

“È vero che ha una rosa notevole, ma è anche vero che Rino ha saputo piegarla alla propria idea di gioco. Il Napoli è molto organizzato quando deve difendersi e ha giocatori bravissimi, dal centrocampo in su, a utilizzare gli spazi che si aprono. Gattuso ha cambiato sia con il Parma che con il Genoa il proprio modulo di gioco diverse volte, lasciando sempre i quattro in linea dietro. L’impressione è che lui per primo si stia divertendo a sfruttare le potenzialità dei propri giocatori, cercando soluzioni nuove. Per esempio avendo davanti Osimhen cerca molto più di prima la verticalità. Insomma tutto il contrario di un tecnico solo grinta: anche se mancheranno Insigne e Manolas non sarà semplice per Pirlo e la Juve venire a capo di questo Napoli“.