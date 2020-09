Gazzetta: lo Spartak Mosca insiste per Hysaj

I dirigenti azzurri non hanno ancora ricevuto una offerta ufficiale, ma se questa superasse i dieci milioni sarebbero pronti ad accettarla.

Ancora nessuna novità sul fronte del mercato in uscita per Milik e Koulibaly per i quali non si riesce a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Appare invece concreto, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’interessamento dello Spartak Mosca per il terzino e nazionale albanese Elseid Hysaj.

L’agente Mario Giuffredi è in contatto con i dirigenti russi che hanno fatto un’allettante offerta di ingaggio per il terzino che andrà a scadenza di contratto nel 2021 col Napoli. I dirigenti azzurri non hanno ancora ricevuto una offerta ufficiale, ma se questa superasse i dieci milioni sarebbero pronti ad accettarla.