Gazzetta: «le 5 sostituzioni hanno effetti devastanti per il calcio. Davide non batterà più Golia»

“I cambi furono introdotti per gli infortuni, non per sbattere in faccia all’avversario la superiorità economica. In Premier sono rimasti tre”

La Gazzetta dello sport, a firma Gianfranco Teotino, si sofferma giustamente sulla regola delle cinque sostituzioni che di fatto sta strvolgendo il calcio, lo sta snaturando. Teotino scrive di rivoluzione. Il tema fu già sollevato da Sconcerti.

L’esempio più recente è Inter-Fiorentina, ma ovviamente non è l’unico.

L’Inter ha fatto entrare

Hakimi, Sensi, Vidal, Nainggolan e Sanchez, per un valore di mercato stimabile in circa 120 milioni, come fai a non battere un’avversaria che ogni anno di milioni ne incassa meno di 90 in tutto?

Le sostituzioni sono state consentite inizialmente soltanto per rimpiazzare gli infortunati e poi per dare modo agli

allenatori di introdurre qualche minima variante, di riparare a un errore. Non per annichilire un avversario sbattendogli in faccia la tua superiorità economica.

I cinque cambi stravolgono la fisionomia di una partita di calcio. Addirittura, si potrà cominciare a pensare a una formazione per il primo e una per il secondo tempo.