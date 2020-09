Gazzetta: la Juve irritata per i ritardi della questione Milik alla Roma (che ha convocato Dzeko)

Pirlo affronterà la Sampdoria senza centravanti. Il club bianconero spera che l’incastro con Milik si risolva oggi e che Dzeko possa sbarcare a Torino massimo domenica per fare le visite mediche

Il passaggio di Milik alla Roma non si è ancora concretizzato perché il polacco non ha ancora risolto le sue pendenze con il Napoli. Così, anche Dzeko, per ora, resta in giallorosso. Finché l’operazione non sarà conclusa, non potrà passare alla Juventus. Fonseca, oggi, avrà a disposizione Edin a Verona. E’ quasi certo che lo terrà in panchina, scrive la Gazzetta dello Sport, anche per evitare il rischio infortuni con l’accordo già pronto con i bianconeri.

“Del resto, i contatti con la Juventus negli ultimi giorni si sono fatti sempre più fitti e frequenti, soprattutto con Fabio Paratici. Dzeko con la testa si sente oramai un giocatore della Juventus a tutti gli effetti e mandarlo in campo stasera avrebbe due controindicazioni: il rischio che mentalmente abbia già staccato e quello relativo ad un possibile infortunio che potrebbe pregiudicare il trasferimento. Ecco perché la logica e il buon senso vogliono che stasera Edin parta dalla panchina”.

E la Juve? Affronterà la Sampdoria senza centravanti. Ed è irritata per questo. Scrive la rosea:

“La Juve, che è irritata dal ritardo e non fa i salti di gioia per la convocazione, spera che l’incastro con Milik si risolva oggi e che Dzeko possa sbarcare a Torino al massimo domenica, per fare le visite lunedì e chiudere subito la pratica”.