Gazzetta: il Napoli pensa ad una buonuscita per Ghoulam, ingaggio troppo alto per cederlo

Il Napoli non riesce a vendere Ghoulam. Il suo ingaggio, molto alto, spaventa le pretendenti.

Giuntoli ha già l’accordo con Karbownik, del Legia Varsavia, che sarebbe il suo sostituto.

“Col ragazzo è già stata trovata l’intesa, così come con il club polacco. Ma se non esce Ghoulam lui non potrà trasferirsi. Sistemarlo non è semplice, lo stipendio che percepisce è un impedimento, al di là del costo del suo cartellino che è di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Ma l’ingaggio è alto è sta allontanando quelle poche pretendenti, tra le quali c’è il Wolverhampton che non è disposto a corrispondergli uno stipendio del genere. Non è escluso che si possa trovare un accordo col giocatore, magari garantendogli una buonuscita. Al momento, però, la soluzione al problema non è stata ancora trovata, mentre Karbownik è a Varsavia che attende un segnale dal Napoli per precipitarsi a firmare e a mettersi a disposizione di Gattuso. Il terzino del Legia ha anche sentito più volte Piotr Zielinski, suo compagno nella Nazionale polacca che si è complimentato per la scelta fatta”.